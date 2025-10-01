L’opposizione interroga. Capitale Cultura e City brand, questione di famiglia in Consiglio

Capitale italiana della Cultura 2028 e City Brand di Ancona: il consigliere di opposizione Carlo Pesaresi (Diamoci del Noi) chiede conto alla famiglia Paraventi/Giorgetti. Prima l’interrogazione all’assessore alla cultura, Marta Paraventi, e poi quella al collega con la delega al turismo Daniele Berardinelli per chiedere conto dell’operato di quello che è stato definito come il ‘Super consulente’: "Il compito di Sandro Giorgetti è coordinare la costruzione di bandi ad hoc per il City Brand attraverso una visione esterna della nostra città – ha detto l’assessore Berardinelli – Insomma capire ciò che va valorizzato e le criticità su cui intervenire, per questo cerchiamo le figure necessarie allo scopo". Secca la replica del consigliere di minoranza: "In pratica noi paghiamo la consulenza quadriennale a Giorgetti 120mila euro e il suo operato si sostanzia nel trovare altri consulenti, ma non vi basta il ‘Super consulente’? Speriamo di poter chiarire in una commissione ad hoc" ha detto ironicamente in aula Pesaresi.

Poco prima era stata la volta dell’interrogazione a Marta Paraventi, moglie di Giorgetti e assessore alla cultura a cui lo stesso Pesaresi ha chiesto conto sulla presentazione del dossier inviato il 25 settembre scorso: "Chi dirige il dossier della candidatura di Ancona, quale percorso è stato scelto nei confronti dei portatori d’interesse, quante risposte sono arrivate dal sondaggio che avete pubblicato, quante risorse sono state messe in campo e quali contributi esterni sono previsti?". L’assessore Paraventi ha risposto in aula e poi in maniera più approfondita attraverso un comunicato: "La scelta di candidarsi è nata mentre l’assessorato alla cultura stava approfondendo il piano triennale di sviluppo culturale, anche in sinergia con i lavori pubblici per valorizzare e riorientare alcuni spazi culturali. Su invito e mandato del sindaco, abbiamo colto l’opportunità della candidatura per mettere a sistema e dare coerenza organica a quel documento, progettando anche incontri culturali sul tema dell’identità della città, ispirandosi alle parole del poeta Francesco Scarabicchi, che esprimono la vocazione di una città che non si limita a custodire il passato, ma lo trasforma in progetto. Da qui è partito il lavoro che ha portato all’organizzazione e alla consegna del dossier nei tempi previsti, coinvolgendo professionisti del settore. Per quanto riguarda la fase preparatoria, intanto è stata attivata la casella ancona2028@comune.ancona.it e condotta un’indagine conoscitiva online, dal 7 agosto al 1 settembre, che ha raccolto oltre cento segnalazioni e proposte da cittadini e associazioni". Sul fronte dei contributi, fin’ora a regime ci sono i 30mila euro messi dal Comune, una primissima tranche, e i 50mila girati dalla Regione.

Intanto il ministero ha ufficializzato le candidature per la Capitale della Cultura Italiana 2028: sono 23 le città e Unioni di Comuni che si contenderanno il titolo di Capitale italiana della Cultura 2028. Il dossier inviato dal Comune di Ancona si intitola "Ancona. Questo adesso".