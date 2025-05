"L’opposizione scaricava su Eliantonio. Dirigente? Non ho detto nulla"

L’opposizione voleva scaricare l’attenzione addosso all’assessore Eliantonio, quando invece la responsabilità non era la sua. In riferimento al dirigente, non ho detto nulla di particolare, soltanto che era stato nominato da loro. Intoccabile? Non mi pare di averlo detto e comunque non mi andava giù che l’opposizione attaccasse l’assessore che non ha colpe. Modificare l’assetto dirigenziale? No, non ci penso, l’errore è datato. Quel dirigente è molto brava, ma nessuno è intoccabile se sbaglia.

Il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, torna sulla bagarre scoppiata mercoledì nell’aula del Consiglio comunale dopo l’interrogazione di Mirella Giangiacomi (Pd) su un bando di 300mila euro dell’area urbanistico perso dal Comune di Ancona e assegnato a quello di Pesaro. Quando sono iniziate le accuse incrociate nel dibattito è intervenuto anche il primo cittadino che, probabilmente senza accorgersi che il microfono vicino era acceso, ha pronunciato alcune frasi dirette nei confronti di uno dei massimi dirigenti comunali attualmente in servizio. Da qui la sua spiegazione di uno degli episodi che accendono l’atmosfera tra maggioranza e opposizione, oltre allo screzio, comunque rientrato, tra l’assessore Daniele Berardinelli e il presidente del consiglio comunale Simone Pizzi.

Centrodestra e centrosinistra ai ferri corti anche sul fronte della cultura. Alle dichiarazioni sul bilancio e sui conti della Fondazione Muse fatte dall’assessore Marta Paraventi ieri ha risposto un ex inquilino di Palazzo Camerata, Paolo Marasca: "La Fondazione Teatro delle Muse ha fatto una stagione lirica buona nel 2024. Ma lo ha fatto con soldi che non aveva e chiude il bilancio del 2024 in rosso di 153.616 euro. Prima del 2014, la Fondazione gestiva il Teatro e produceva la lirica. Dal 2014, la Fondazione si occupa solo della produzione della lirica. Ha quindi un patrimonio netto adeguato a questo compito, più basso che in passato e poi ogni anno cerca di far quadrare i bilanci. Scrivere in un atto pubblico che il contributo di Marche Teatro di 120.000 euro destinato al 2025 può essere ‘idealmente’ considerato come reintegro della perdita del 2024 è una cosa gravissima, dal momento che non è lecito ripianare debiti di un ente con risorse destinate alla sua attività corrente. Non capisco poi perché farsi dare un contributo da Marche Teatro. L’assessore Paraventi dice che ci vuole onestà intellettuale, sono d’accordo con lei".

Sulla stessa lunghezza d’onda anche Ida Simonella, candidata a sindaco per il centrosinistra.