L’ora di Banzi: "La città merita di più, cambiamola"

"Una precisazione. Sono Annavittoria, scritto tutto attaccato. Da mamma Annalisa e papà Vittorio è uscito questo. Quindi potete chiamarmi così", fa lei sorridente e rilassata. "No, ti chiameremo sindaco", si leva una voce dal fondo del salone. E via di applausi di simpatizzanti, cittadini e alleati: perché Annavittoria Banzi è ufficialmente in corsa per la poltrona più importante del Castello, quale rappresentante della coalizione formata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, liste civiche e comitati Cittadini in Comune e Siamo Falconara. È stata presentata ieri alla Galleria delle Idee, in un luogo evocativo, un laboratorio dove il campo largo di stampo democratico, ambientalista e progressista ha lanciato la volata verso le Amministrative della primavera del 2023. Banzi ha 49 anni, è sposata e ha due figli adolescenti. "La decisione di candidarmi è stata frutto di una riflessione a tratti difficile e sofferta. Andare a fare il sindaco non è una scelta da prendere alla leggera, le responsabilità solo grandi e guidare una città è impegnativo. Poi però ho pensato: Falconara è la mia città, merita di più. Tutti valiamo di più. Temevo di dover sottrarre tempo alla mia famiglia, ma sono convinta che con il loro aiuto e quello della squadra riuscirò a conciliare tutto. Compreso l’eventuale mandato da sindaco cui sì, mi dedicherò a tempo pieno". Non semplice se nella vita si ha a che fare con cause e tribunali – lei che è avvocato - e il suo pane quotidiano è il diritto della famiglia, delle persone e minorile. Ma l’impegno non la spaventa: "Certo che il mio studio legale al centro commerciale Le Ville non lo chiuderò". È anconetana, Annavittoria, ma a Falconara c’è arrivata da bambina. E se ripensa al passato si commuove: "Mi sono trasferita a 7 anni con papà, di origini emiliane e di professione farmacista, e mamma, umbra e impiegata al Ministero delle Finanze. Quando sono arrivata mi sono subito trovata a mio agio. Sono cresciuta tra il parco della scuola Moro e la parrocchia di don Leo. A Palombina Vecchia ci sono i miei amici di infanzia. Ho frequentato il liceo Cambi, una gran scuola. Poi giurisprudenza a Bologna. E credetemi, da quando ho iniziato a parlare, già dicevo da grande farò l’avvocato". Un sogno realizzato. L’altro, ormai, è a strisce tricolore. Non è del tutto neofita in politica, d’altronde conta l’esperienza da consigliere (2001-2006) nella seconda legislatura Carletti: "Non c’è più e spesso se n’è parlato a sproposito: è stato un grande professore, un uomo illuminato. Aveva visione". Quella che manca a chi governa – a detta della coalizione – alle giunte di centrodestra che guidano la città da 15 anni. "Serve un cambio di passo – continua Banzi -. Hanno badato sempre al qui e ora, mai alla risoluzione dei problemi più ampi. Noi possiamo dare nuovo volto alla città: quello che abbiamo a cuore è solo il bene dei falconaresi". Parola d’ordine: "Coraggio". Lo ripete più volte, lo rimarca. In particolare quello delle scelte nel risolvere le tante criticità. Le priorità? Ambiente, salute, giovani. L’avventura di Annavittoria parte, ma senza Marco Baldassini ("Non lo conosco, lo conoscerò in futuro, ma non condivido il fatto che vada da solo") e Terzo Polo ("Si sono autoesclusi"). Accanto a lei siedono Laura Luciani (Pd), Bruno Frapiccini (M5s) e Marco Grattafiori (Cic), che per la donna della sintesi trovata tra le anime dell’attuale opposizione spendono solo parole al miele: "È preparata, professionale e determinata. Una donna forte, eccezionale nella sua normalità".

Giacomo Giampieri