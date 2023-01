L’OraSì rivede la luce: Chieti al tappeto

OraSì Ravenna

80

Caffè Mokambo Chieti

60

RAVENNA: Musso 20 (46 49), Oxilia 3 (13), Bartoli 8 (34 01), Giordano 7 (24 11), Bonacini 12 (26 23), Petrovic 12 (36 24), Onojaife ne, Lewis 9 (47), Giovannelli ne, Laghi ne, Anthony 9 (26 13), Galletti ne. All. Lotesoriere.

CHIETI: Serpilli 12 (27 13), Jackson 6 (35 04), Alibegovic 6 (11 12), Mastellari 3 (01 14), Vrankic 14 (511 01), Bartoli 6 (36 03), Gjorgjevikj ne, Reale 6 (12 12), Ancellotti 7 (36), Boev ne. All. Rajola.

Arbitri: Nuara, Perocco, Bertuccioli.

Note - Parziali: 23-13, 38-36, 58-50. Tiri da due: Ravenna 2142, Chieti 1839 Tiri da tre: Ravenna 1021, Chieti 419 Tiri liberi: Ravenna 812, Chieti 1218

Inizia bene l’anno per l’OraSì Ravenna che in un Pala de André molto partecipe, domina la sfida salvezza con la Caffè Mokambo Chieti. L’OraSì difende come mai aveva fatto quest’anno cancellando dal campo lo spauracchio Jackson e prendendosi una vittoria che vale oro nella quale ognuno porta il proprio contributo. Un bel biglietto da visita in vista di Cividale. Fin dalla palla a due si intuisce che la squadra è concentrata sull’obiettivo. Musso e Bonacini costruiscono il primo vantaggio di 11-7 e tutta la squadra difende bene. Solo Lewis e Petrovic appaiono un po’ in difficoltà. Bartoli invece ha un buon impatto sulla sfida ed è aggressivo su entrambi i lati del campo: è suo anche il canestro del 17-10 sfruttando la linea di fondo.

Il primo quarto è un monologo giallorosso e prima della sirena Oxilia firma il 23-11. Il secondo periodo è invece degli ospiti. Ravenna soffre un momento di blackout generale e la difesa allenta le maglie. Chieti prova ad accelerare il ritmo con Serpilli e Vrankic, abili a portare lo svantaggio sotto la doppia cifra, 32-24. Ancora Serpilli e Ancellotti prima della sirena, sfruttano la lentezza di Lewis in copertura per il -2 che chiude i primi 20’.

L’OraSì torna in campo con tutt’altra faccia e mette subito a segno un parziale di 12-0 che si rivelerà decisivo. È Petrovic il protagonista di questo momento, con 8 punti personali che spediscono Ravenna sul 52-39. Chieti accusa il colpo poiché la difesa di Ravenna mette grandissima pressione sui tiratori. Quando gli ospiti riescono a costruire qualcosa, però, ci mettono del loro sbagliando tutto il possibile. Solo una fiammata di Alibegovic tiene vive le speranze teatine al 30’ (58-50). Speranze che si spengono poco dopo grazie a uno splendido ultimo quarto della difesa giallorossa. Il primo punto di Chieti arriva infatti dalla lunetta dopo 3’ e la partita è già chiusa al 33’. Ravenna tenta anche di ribaltare il -22 dell’andata ma senza successo, uscendo comunque dal campo col pieno di entusiasmo.

Stefano Pece