"L’oratorio appartiene al Comune, vanno chiesti i fondi post-sisma"

"È incomprensibile quanto colpevole il totale immobilismo, quasi menefreghismo, dell’attuale amministrazione Ghergo, su un tema molto importante in cui si intrecciano sicurezza, decoro e rischio di perdita di un prezioso patrimonio artistico-culturale risalente al XIV secolo". Così l’ex sindaco Roberto Sorci sul chiostro della chiesa Sant’Agostino e dell’Oratorio dei Beato Becchetti, in zona ospedale, nell’area dell’ex camera mortuaria, dove sono custodite opere pittoriche come ‘L’albero della vita’ di Lorenzo Salimbeni, che "a breve potrebbero divenire irriconoscibili per le infiltrazioni di umidità e per il degrado", denuncia Sorci, il quale, minacciando di rivolgersi a Prefettura e Soprintendenza, spiega: "Siccome il Comune è assente, come consigliere comunale ho scritto al dg dell’Ast Ancona Giovanni Stroppa, per spiegare che la proprietà di chiostro e oratorio appartiene al Comune, non all’Ast. Ciò per un errore avvenuto nel 1995 al momento del ri-trasferimento dei beni ospedalieri dal Comune alla Regione. Al direttore Ast2 e, soprattutto, all’amministrazione comunale, ho segnalato con una memoria tutti i vari passaggi tecnici, inviando una serie di documenti che attestano come il bene appartenga al Comune, e perciò ho chiesto di provvedere a regolarizzare il tutto e riconsegnare quegli spazi al legittimo proprietario. Peraltro – aggiunge Sorci – il complesso storico di Sant’Agostino, danneggiato dal terremoto del 2016, godrebbe delle provvidenze del sisma, ed è quindi urgente predisporre il progetto con la relativa richiesta, che spetta al Comune".