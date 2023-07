L’orchestra di fiati "Insieme per gli altri" in concerto per ricordare Emanuele Gualini

L’orchestra di fiati "Insieme per gli altri" si riunisce stasera per un grande concerto a Osimo. "Colonna sonora della solidarietà" è il titolo della serata in musica diretta dal maestro Gianpiero Ruggeri. L’appuntamento è alle 21 nel chiostro di San Francesco. Sarà occasione per presentare il progetto in musica in memoria dell’osimano Emanuele Gualini, annegato il 29 agosto 2020, a 36 anni, al largo della spiaggia dei Lavi a Sirolo dopo un tuffo. Il progetto si chiama "Suona con me" ed è un laboratorio di musicoterapia nato dopo la sua morte grazie all’associazione Qui e ora per aiutare bambini con difficoltà, proprio come Manu avrebbe voluto.