L’ordinanza anti "botti" fa flop. Sorpresi con un razzo e denunciati. Nessun ferito grave in ospedale

Sono due le persone portate la sera di Capodanno al pronto soccorso di Torrette: un 48enne con una ferita provocata da un fuoco d’artificio sul labbro superiore e un ventenne, con una ferita all’occhio sinistro, sempre a causa di un ‘fuoco’. Due persone. Strano ma vero, direbbe qualcuno. Perché le migliaia di persone che si sono riversate in centro per festeggiare l’arrivo del 2024 hanno assistito a uno spettacolo per certi versi preoccupante. Nonostante il divieto di utilizzare petardi e affini, ovunque, e in particolare lungo corso Garibaldi, in piazza Roma e piazza Cavour, sono esplosi centinaia e centinaia di ‘fuochi’, buttati per terra in luoghi affollati, tra l’altro anche vicino a bambini molto piccoli. Petardi ovunque, ma in alcuni casi vere e proprie ‘bombe’, stando al rumore provocato. Di fronte al Comune, dove poco dopo la mezzanotte sono esplosi due di questi ‘ordigni’ causando un tremendo rumore, la gente diretta al Viale ha cominciato a camminare vicino ai muri, per evitare pericoli, ma c’è anche chi si è fermato, mentre persino le auto rallentavano vedendo il fumo e i resti dei ‘botti’ (piuttosto voluminosi) in mezzo alla strada. In altri punti della città c’è chi si è rifugiato nei bar (una signora, molto spaventata, si è chiusa nello spazio bancomat di una banca, in attesa che un’amica venisse a prenderla). Evidentemente i responsabili della sicurezza non hanno giudicato la situazione molto grave. Fatto sta che c’è stato un uso massiccio di petardi da parte di decine di persone, principalmente ragazzi, buona parte dei quali di origine straniera. Gruppetti di giovani si sono divertiti a usare fuochi e botti in ogni parte del centro, ben prima delle ore immediatamente precedenti la mezzanotte. Ha funzionato bene il sistema di controllo relativo all’utilizzo di bottiglie di vetro nell’area di piazza Cavour, così come il sistema di varchi che faceva confluire in modo ‘corretto’ la gente nell’area della festa. Tra gli interventi effettuati, il fermo, con relativa multa, di un ubriaco che importunava i presenti in piazza Stamira, e la denuncia di due giovani bengalesi bloccati perché sorpresi ad accendere un razzo partito ad altezza d’uomo. Con sé avevano un altro razzo e quattro scatole piene di petardi vietati. Molti gli interventi effettuati da polizia e carabinieri nell’anello intorno a piazza Cavour, che hanno evitato incidenti gravi. Altri sono stati evitati per buona sorte, perché di petardi nella zona ne sono esplosi davvero tanti.