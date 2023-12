L’ordinanza anti vandali: "Chi imbratta deve pulire"

I writers e gli atti vandalici contro le pareti di palazzi privati ed edifici pubblici: il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, ha firmato ieri pomeriggio l’ordinanza comunale che mira a combattere il fenomeno. Già operativa da oggi avrà una scadenza temporale molto breve, ossia fino al 6 gennaio, ma potrà essere rinnovata periodicamente se i risultati dell’applicazione saranno soddisfacenti. Nel testo viene evidenziato come siano state individuate delle cosiddette aree ‘sensibili’. Edifici privati e zona del centro storico: chi commetterà atti vandalici su queste due fattispecie pagherà un prezzo più alto rispetto ad altre zone della città e a una diversa tipologia di edifici.

Sarà un’ordinanza ‘etica’, come l’hanno definita oltre al sindaco anche il vicesindaco Zinni e il segretario generale Montaccini. In pratica chi sbaglia paga, ma chi sarà disposto a porre un rimedio al danno eviterà conseguenze pesanti. Traducendo: i vandali individuati potranno limitare le pene, sia come reato perseguibile in ambito penale che sotto il profilo amministrativo, ossia cancellando la multa: "Il senso è quello di responsabilizzare i writers – è stato il commento dei vertici istituzionali del Comune dorico – Chi sporca sappia che deve pulire e se non lo fa subirà le conseguenze più pesanti".

Dalla segnalazione alla procura per il reato di danneggiamento fino all’onere per i costi della pulizia delle mura imbrattate e la sanzione amministrativa. Alla fine ai vandali converrà fare mea culpa. Quanto meno quelli su cui l’amministrazione comunale riuscirà a mettere le mani. L’abilità dei writers, non sempre ‘cani sciolti’, ma pezzi di gang molto agili che riescono a mettere a segno azioni senza che nessuna se ne accorga. A questo darà un valido supporto l’unificazione di tutto l’apparato di videosorveglianza all’interno della centrale operativa in corso di realizzazione al comando della polizia locale alle Palombare: "Siamo a buon punto ormai, questione di poche settimane e l’allestimento sarà terminato" garantisce il vicesindaco Zinni. Il problema di individuare i writers, al di là della videosorveglianza, non sarà facile. Una volta individuati e messi con le spalle al muro, entrando nel dettaglio, gli imbrattatori rei confessi potranno limitare i danni riparando proprio il danno arrecato alla comunità. Lo potrà fare da solo, o con il supporto di una ditta, cancellando la scritta fatta o il disegno realizzato e a quel punto oltre al costo dell’intervento (spesso limitato solo spesa della ditta o del materiale usato) verrebbero azzerati i costi della sanzione e soprattutto la parte penale del reato.

"Il Comune di Ancona – si legge in una nota – stabilisce con una ordinanza contingibile e urgente, il divieto in tutto il proprio territorio di scrivere sui muri, apporre firme nelle forme e con i simboli più vari, scalfire e incidere sulle pareti, sugli oggetti e sulle pertinenze degli edifici pubblici e privati che si affacciano sulla pubblica via, nonché sui monumenti, sulle facciate delle chiese, sui manufatti e beni strumentali al servizio della città".

