L’ordinanza antibivacchi serve a poco: sono tutti lì

Mi chiedevo proprio in questi giorni a che punto sia la pronuncia del Tar sull’ordinanza bivacchi. Il provvedimento antidegrado era stato firmato dal sindaco Silvetti, poco dopo il suo insediamento. L’associazione Avvocati di strada, però, aveva presentato un ricorso in nome e per conto di uno dei clochard che dormono in giro per Ancona. Anche perché, diciamolo, l’ordinanza prevede fino a 500 euro di multa per chi bivacca. Ordinanza o no, al Passetto è il caos più totale. Di notte, dormono sotto l’ascensore, così come in pineta, o al Q2. Dario S., Ancona