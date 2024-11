L’ordinanza del sindaco. Un caso di Dengue in centro. Ecco le vie della disinfestazione

Dengue, dopo la paziente collegata all’epidemia scoppiata a Fano di inizio autunno e transitata ad Ancona, segnalato un altro caso nel capoluogo. Il sindaco ieri ha firmato un’ordinanza per attivare la disinfestazione per tre notti, da ieri sera a domani, nelle zone interessate. L’allarme è partito a seguito della comunicazione da parte dell’Istituto di Prevenzione e Sorveglianza Malattie Infettive e Croniche dell’Ast 2 di un caso di malattia infettiva da Dengue importato da una persona domiciliata ad Ancona in via Matteotti. Il soggetto è ricoverato dal 6 novembre all’ospedale di Torrette. Via Matteotti che durante l’estate scorsa era stata invece al centro di un caso di Chikungunya. Necessaria l’emissione dell’ordinanza nella quale si stabilisce la disinfestazione adulticida da ripetere per 3 notti nelle aree aperte (strade, cortili, giardini, orti) situate nel raggio di 200 metri circa dal luogo di soggiorno a partire dalle ore 2, compatibilmente con gli orari di servizio della polizia locale e della ditta incaricata alla disinfestazione.

Ecco l’elenco completo e dettagliato delle strade, civico per civico quasi, coinvolte nella disinfestazione: via della Beccheria dal civico 2 al civico 10 e dal civico 15 al 17; largo Belvedere dal civico 6 al civico 8; via Benincasa dal civico 3 al civico 13; via Bernabei dal civico 4 al civico 32 e dal civico 13 al civico 57; via Boncompagno dal civico 1 al civico 15; via del Cardeto dal civico 4 al civico 10; via Carducci dal civico 2 al civico 10/b; via delle Cavorchie dal civico 1 al civico 5; via Oddo di Biagio dal civico 1 al civico 25; piazza delle Erbe dal civico 1 al civico 31 e dal civico 2 al civico 30; via M. Fanti dal civico 1 al civico 13 e dal civico 2 al civico 10; corso Garibaldi dal civico 37 al civico 97 e dal civico 52 al civico 110; via Goito dal civico 1 al civico 17 e dal civico 2 al civico 8; via Leopardi civico 2 e 2/b; via Magenta dal civico 4 al civico 22/a e dal civico 5 al civico 37; piazza Malatesta dal civico 1 al civico 27 e dal civico 2 al civico 30; via Marsala dal civico 1 al civico 15/c e dal civico 2 al civico 6/c; via Matas dal civico 1 al civico 19 e dal civico 2 al civico 22; via Matteotti dal civico 1 al civico 105 e dal civico 2 al civico 54; corso Mazzini dal civico 33 al civico 95 e dal civico 56 al civico 156; via Orsini civico 1, 2 e 4; via Padre Guido dal civico 2 al civico 6/b; via della Pescheria civico 1; piazza del Plebiscito dal civico 15 al civico 55 e dal civico 16 al civico 54; piazza Roma dal civico 1 al civico 18; via San Biagio dal civico 1 al civico 7; via San Cataldo civico 13; via San Pietro dal civico 1 al civico 37 e dal civico 2 al civico 50; via Scosciacavalli dal civico 1 al civico 75 e dal civico 2 al civico 14; via dei Simonetti civico 1 e 2/b; vicolo lo Stelluto civico 1 e 3; piazza Beata Rosa Venerini civico 1 e 2; via Villarey civico 8 e 10; via Zappata dal civico 1 al civico 11. Sul sito del Comune sono elencate le misure precauzionali da seguire a seguito dell’irrorazione dei prodotti disinfestanti adulticidi. E’ opportuno restare a casa durante il periodo di trattamento, con finestre e porte chiuse, in particolare nei confronti di bambini, donne in stato di gravidanza, anziani, persone con problemi respiratori o allergici ed in generale tutti i soggetti fragili, a scopo cautelativo, durante l’irrorazione del prodotto.