Loredana Bertè e Mia Martini: Morra porta in scena un recital

Al Teatro Panettone di Ancona stasera (ore 21) va in scena il nuovo recital di Sabino Morra, che omaggia Mia Martini e Loredana Bertè. "Quando ho deciso di portare in teatro un omaggio alle sorelle Bertè sapevo che mi sarei trovato di fronte a due grandi donne che hanno fatto la storia della musica italiana. Ho letto, ho studiato, ho ricordato, mi sono emozionato e mi sono stupito. Molte cose non le sapevo e molti piccoli dettagli mi hanno emozionato". Sul palco, le cantanti Daniela Canova e Maria Elisabetta Panni, la ‘narratrice’ Letizia Bedini e sei musicisti. Il ricavato sarà devoluto alla Fanpia (Famiglie Neuropsichiatria Infanzia Adolescenza).