Ancona, 7 aprile 2019 - Intossicazione alimentare, l’effetto di un farmaco o una gestione sbagliata del quadro clinico pregresso della vittima. Deve essere ancora svelata la causa che in pochi giorni ha ucciso Lorella Campanella, la donna di 57 anni morta mercoledì scorso all’ospedale di Torrette a causa di una infezione letale. La risposta definitiva a questo enorme punto interrogativo lo potrebbe dare il referto dell’autopsia sulla salma effettuata ieri mattina all’istituto di medicinale legale dell’ospedale regionale.

Partita come una morte naturale, la vicenda si è poi trasformata, al punto da spingere i familiari della donna a presentare un esposto in Procura. Da qui la decisione dell’autorità giudiziaria di ordinare un esame autoptico i cui risultati potrebbero arrivare già entro il mese di aprile. La famiglia ha dato mandato di seguire l’inchiesta ad un legale di fiducia, l’avvocato Francesco Rubini. Ieri, intanto, dopo l’intervento del medico legale, Mauro Pesaresi, la salma di Lorella Campanella è stata messa a disposizione della famiglia che ha fissato il funerale per oggi pomeriggio, ore 15, nella chiesa di San Giuseppe, in via Italia, a Falconara.

La Campanella è stata portata in pronto soccorso a Torrette domenica sera verso le 23,30 per forti dolori addominali e vomito; due ore dopo è andata in coma e non si è più ripresa, fino alla morte, sopraggiunta mercoledì scorso nella clinica di rianimazione dell’ospedale di Torrette. Pochi giorni prima la donna ha preso parte ad un pranzo allargato alla famiglia in Veneto, ma nessun altro presente a quel tavolo ha accusato problemi di quella natura. Non è detto, tuttavia, che ad innescare l’infezione non sia stato un alimento mangiato a quel pranzo. Da qualche tempo la 57enne soffriva di una patologia addominale e per questo aveva seguito una cura.

È proprio su questo fronte si sviluppa il resto del giallo. Può essere stato l’effetto di un farmaco ad innescare la sepsi oppure, in generale, la cura generale a cui era sottoposta negli ultimi mesi a causare la sua morte? A queste domande la famiglia chiede una risposta unica, definitiva, vera. Quando è arrivata in pronto soccorso a Torrette, accompagnata da un familiare, alla donna è stato dato un codice giallo, diventato poi rosso in poco tempo. Nessun dubbio sull’ingresso in ospedale e sulla gestione della paziente, stando a quanto riferito dal legale della famiglia Campanella.