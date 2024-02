Lorella Cuccarini, relax sul molo: che spot

Dopo Marco Bocci, la Spiaggia di velluto diventa virale con la storia Instagram di Lorella Cuccarini, in città per l’allestimento dello spettacolo ‘Aggiungi un posto a tavola’, in programma domenica 3 marzo, alle 17, al teatro La Fenice. La coreografia è già in allestimento e la conduttrice, ballerina, attrice e protagonista dello show è arrivata in città ealloggia in un hotel fronte mare, lo stesso che ospita Marco Bocci, che si trova a Senigallia per la fiction ‘Alex Bravo, poliziotto a modo suo’. Nonostante martedì il cielo fosse nuvoloso, Lorella Cuccarini non ha resistito e si è fatta una passeggiata sul molo di levante, dove ha registrato un video che riprende il mare, ma anche la ‘Penelope’. La scultura, donata dall’artista senigalliese Gianni Guerra alla città, è diventata anche il simbolo degli innamorati: le coppie ci lasciano un lucchetto che sigilla il loro amore per sempre. La Penelope è diventata virale grazie alla storia della Cuccarini che su Instagram vanta 910mila followers. Spot indiretti che fanno conoscere la città attraverso i social e in autunno, proprio grazie alla fiction che vede protagonista Marco Bocci, la Spiaggia di velluto si prepara a sbarcare sulle reti Mediaset.

Ieri pomeriggio, Cuccarini ha incontrato sindaco e giunta a teatro, dove, insieme a tutta la compagnia, sta allestendo uno degli appuntamenti più attesi della stagione. A dimostrarlo è anche la ricerca di un biglietto via social: negli ultimi giorni sono stati diversi gli annunci pubblicati da quanti sono alla ricerca di un biglietto. Senigallia si prepara ad affrontare una stagione estiva ricca di eventi e il lancio di storie Instagram da parte di vip sicuramente contribuisce a pubblicizzare la città.

Una stagione che si preannuncia ricca di appuntamenti: a giorni sarà infatti presentato nei dettagli il 30esimo raduno annuale di Harley-Davidson in programma dal 6 al 9 giugno. Seguirà l’Rds Summer Festival. I nomi degli ospiti non sono ancora noti ma l’evento aprirà la stagione estiva dei concerti: già fissato quello del 1° luglio che vedrà esibirsi in piazza Garibaldi i Simple Minds, mentre il 3 luglio sarà la volta dei Pooh. Ancora top secret il nome del terzo artista che salirà sullo stesso palco. Già partite le prevendite dei biglietti: il concerto dei Pooh, dopo soli pochi giorni ha mostrato un grosso appeal e la vendita dei biglietti si avvia verso il tutto esaurito.

Silvia Santarelli