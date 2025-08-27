Lorenzo Cenci conquista la finale nel doppio al torneo Tennis Europe Under 14 di Bruxelles

Buone notizie dal tennis internazionale giovanile per le Marche. Lorenzo Cenci, in forza al Circolo Tennis Francesco Guzzini di Recanati, ha conquistato la finale nel doppio del torneo Tennis Europe Under 14 categoria 3 che si è concluso domenica scorsa sui campi in terra battuta del Royal Uccle Sport di Bruxelles. Il quattordicenne recanatese ha vissuto una settimana positiva nella capitale belga, confermando i progressi nel suo percorso di crescita nel circuito giovanile europeo.

Nel singolare, Cenci ha superato brillantemente il primo turno battendo il belga Tuur Cremers, padrone di casa, prima di cedere agli ottavi di finale contro il tedesco Julius Feldmann, che poi si è aggiudicato l’intero torneo. Ma è nel doppio che il marchigiano ha dato il meglio di sé. In coppia con Matteo Romano, altro talento italiano, Cenci ha inanellato una serie di vittorie convincenti che lo hanno portato fino all’atto conclusivo del torneo.

La finale, disputata contro la coppia russo-tedesca formata da Georg Abushenko e Nikita Alexander Rung, è stata una battaglia tennistica di altissimo livello. Il match si è rivelato equilibratissimo fin dai primi scambi. Dopo aver perso il primo set per 7-5, la coppia italiana ha reagito con carattere aggiudicandosi il secondo parziale per 6-3, trascinando l’incontro al decisivo super tie-break. Qui, purtroppo per i nostri colori, sono stati gli avversari ad avere la meglio per 10-5, negando a Cenci e Romano una vittoria che sembrava a portata di mano.

Il risultato ottenuto a Bruxelles testimonia il buon lavoro svolto dal Circolo Tennis Francesco Guzzini di Recanati nella crescita dei suoi giovani atleti. Per Cenci questo piazzamento rappresenta un’esperienza importante nel circuito Tennis Europe Under 14.