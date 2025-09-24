Lorenzo Sciahbasi conquista il primo titolo Itf:: "Voglio ringraziare i miei genitori e i maestri"

Grande soddisfazione per il tennis marchigiano. Lorenzo Sciahbasi, ventiduenne di Grottammare, conquista il primo titolo ITF della carriera sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula.

Il portacolori della Riviera delle Palme ha trionfato nel primo ITF Combined autunnale organizzato dalla Forte Village Sports Academy. In finale il talento della costa picena ha sconfitto in 2 ore e 11 minuti Michele Ribecai con un netto 6-2, 6-4. Una vittoria costruita soprattutto sulla solidità del servizio: Sciahbasi ha piazzato 2 ace contro zero dell’avversario e ottenuto il 54% di prime in campo contro il 45% di Ribecai.

Decisivo il rendimento sulla seconda di servizio, dove il marchigiano ha vinto il 70% dei punti contro appena il 33% del finalista.

"Il torneo è stato bellissimo - le parole commosse del tennista -. All’inizio è stato complicato perché tornavo da un infortunio, però piano piano sono riuscito a ritrovare il mio gioco e la fiducia. È stata molto combattuta con un ragazzo con cui avevo sempre perso, ma ero entrato convinto di riuscirci e ho giocato forse la miglior partita. Ho servito molto bene, ho rischiato nel secondo set, ma sono stato bravo a tirarmi fuori da una situazione difficile". I numeri confermano la superiorità del giovane di Grottammare: 66 punti vinti contro 43 dell’avversario, ma soprattutto una gestione perfetta dei momenti cruciali, salvando 3 delle 4 palle break concesse e sfruttando 7 delle 11 occasioni create. Sciahbasi, che si allena nell’accademia di Riccardo Piatti, ringrazia chi lo ha supportato: "Voglio ringraziare i miei genitori, mio fratello, i miei maestri Carlo Polidori e Elisabetta Catani. Questo titolo rappresenta un nuovo inizio".