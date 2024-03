Lorenzo si reinventa gelataio e si mette in proprio

Quella sana "sfrontatezza" nel cambiare vita e reinventarsi, a 24 anni, gelataio. È la storia di Lorenzo Navigli, anconetano doc, che nei giorni scorsi ha inaugurato il suo ‘Gelatamo’ in via Brecce Bianche 68/H. I locali si aprono nella piazzetta sopra il supermercato Tigre, nella zona dei quartieri nuovi. Gelati, ma non solo. Anche yogurt, torte e semifreddi che nascono dalla creatività e dalla manualità di Lorenzo, che prima di trovare la strada del cuore aveva fatto di tutto e di più: dai lavori nella cantieristica in porto al corriere, passando per il commesso in un negozio del centro. Ora, invece, il suo sogno a forma di cialde e coni ha preso forma e così il ragazzo ha iniziato un’esperienza entusiasmante. "Questa nuova avventura porta nella mia vita un cambiamento totale – racconta Lorenzo Navigli al Carlino – dopo anni di sacrifici ed insoddisfazioni. Nonostante la mia giovane età, però, posso dire di avere finalmente realizzato un sogno. Ed ora spero di riuscire a trasmettere tutta la passione in quello che faccio attraverso i miei gelati e le mie torte".