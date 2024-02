Loreto allunga in vetta. Ostra, un pari da primato

Situazione immutata nel girone C di Seconda Categoria, dove l’Ostra pareggia e mantiene quattro lunghezze di vantaggio sull’Argignano, a sua volta fermato sul pareggio. Si riavvicina l’Ostra Vetere dell’intramontabile bomber Simone Cavaliere, 44 anni ma ancora una volta a segno, tuttavia per la promozione diretta sembra sempre più una lotta a due tra le prime due, Ostra e Argignano. Prova invece la fuga nel girone D il Loreto, che vince in trasferta e approfitta del pareggio esterno dell’FC Osimo, ora scavalcata in classifica dal San Biagio, che tuttavia si trova a cinque lunghezze dalla capolista in allungo in queste ultime giornate dove i risultati positivi del Loreto si sono accompagnati a quelli molto alterni delle rivali.

21° Giornata. Girone C. Risultati. Argignano-Avis Arcevia 0-0; Aurora Jesi-Cupramontana 1-2; Corinaldo-Monsano 1-1; Le Torri Castelplanio-Ostra Calcio 2-2; Leonessa Montoro-Palombina Vecchia 1-0; Trecastelli-Rosora Angeli 3-1; Terre del Lacrima-Serrana 1933 2-2; Olimpia Falconara-Olimpia Ostra Vetere 1-3.

Classifica. Ostra Calcio 46; Argignano 42; Avis Arcevia 38; Olimpia Ostra Vetere, Corinaldo 37; Terre del Lacrima 33; Monsano 32; Trecastelli 31; Le Torri Castelplanio, Cupramontana 28; Palombina Vecchia 21; Serrana 1933, Leonessa Montoro 20; Aurora Jesi 14; Rosora Angeli 13; OJ Falconara 12.

Prossimo turno. Avis Arcevia-Aurora Jesi; Argignano-Corinaldo; Cupramontana-Le Torri Castelplanio; Olimpia Ostra Vetere-Leonessa Montoro; Rosora Angeli-OJ Falconara; Serrana 1933-Ostra Calcio; Monsano-Terre del Lacrima; Palombina Vecchia-Trecastelli.

Girone D. Risultati. Europa Calcio-Atletico Ancona 3-3; Ankon Dorica-Candia Baraccola 2-1; Agugliano Polverigi-FC Osimo 0-0; Giovane Offagna-GLS Dorica 0-3; Villa Musone-Loreto 0-2; Osimo Stazione Five-Nuova Sirolese 2-1; Colle 2006-San Biagio 0-1; SA Castelfidardo-Piano San Lazzaro 4-0.

Classifica. Loreto 49; San Biagio 44; FC Osimo 43; SA Castelfidardo, Ankon Dorica 40; Nuova Sirolese 39; GLS Dorica 37; Agugliano Polverigi 35; Villa Musone 30; Candia Baraccola 23; Piano San Lazzaro 22; Osimo Stazione Five 20; Europa Calcio 18; Giovane Offagna 15 (-1); Atletico Ancona 11; Colle 2006 2. Prossimo turno. Nuova Sirolese-Agugliano Polverigi; Piano San Lazzaro-Ankon Dorica; Candia Baraccola-Atletico Ancona; FC Osimo-Colle 2006; Loreto-Europa Calcio; San Biagio-Osimo Stazione Five; Giovane Offagna-SA Castelfidardo; GLS Dorica-Villa Musone.

Andrea Pongetti