Loreto, brutta sconfitta in casa del Potenza Picena

POTENTINO

3

LORETO

0

PARZIALI: 25-17, 25-15, 25-22

POTENTINO: Vignaroli, Petrelli, Facchi 7, Gaspari, Minelli, Talvi, Oberto(L), Sassi9, Nobili 11, Donati, Pastocchi, Bernacchini 14, Valla 10, Monti 4. All. Zamponi.

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 2, Conocchioli, Areni 2, Zazzarini 1, Campana 1, Torregiani 16, Alessandrini 8, Mangiaterra 2, Dignani (L), Forconi, Marchetti 4. All. Iurisci.

Arbitri: Mercuri e Totò

Cade ancora Loreto che esce a mani vuote dal palazzetto del Potentino. Prestazione grigia dei neroverdi al cospetto di una squadra che gioca un’ottima partita dominando nei primi due parziali, soprattutto a muro. I locali mettono a segno ben undici muri vincenti commettendo pochi errori al contrario dei loretani. Solo nel terzo set la formazione di Iurisci riesce a restare in scia dei padroni di casa, ma non riesce a dare la stoccata vincente. Tra i neroverdi solo capitan Torregiani in doppia cifra.