"Loreto canta" per gli ospiti di casa Hermes

Un pomeriggio tutto da ricordare, ed ascoltare, per gli ospiti di Casa Hermes. La struttura lauretana ha infatti ricevuto la visita del gruppo corale “Loreto Canta”, una occasione per celebrare ancora le festività non ancora concluse, sotto il segno della musica di qualità ed espressione del territorio. La Corale rinata, in forma ridotta, ha voluto omaggiare Casa Hermes con l’obiettivo di riportare in vita la tradizione della Pasquella loretana. Un esempio, questo, di come la stessa tradizione, questa volta espressa in musica, possa rappresentare un significativo momento di aggregazione e condivisione.