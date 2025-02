Loreto, chiusi tutti i campetti di calcio per ragazzi

A Loreto negli ultimi anni il divertimento dei ragazzi sta svanendo. Ormai le strade sono quasi deserte e non si sentono più i bambini che giocano. Questo è dovuto al fatto che i ragazzi d’oggi preferiscono restare dentro casa a giocare con i dispositivi elettronici invece di uscire con gli amici. Purtroppo il Comune ha deciso di chiudere tutti i campetti da calcio. Per questo abbiamo intervistato Massimo Guerrini, segretario del Comitato del quartiere Costabianca, e Nicola Orsini, direttore generale del Loreto Calcio 1902.

Signor Orsini, sa come è successo tutto questo? "Si era evidenziato uno stato di inagibilità degli spogliatoi in quanto non in linea con le nuove normative: mancanza del locale infermeria e dei bagni per i disabili".

Cosa pensa dell’accaduto? "Prima di agire in maniera così drastica, sarebbe stato bene avere un ‘piano B’, visto che la sicurezza dei nostri giovani non è mai stata a rischio".

Cosa succederà in futuro? "I lavori di messa a norma sono già iniziati e quindi prevedo che entro il 30 giugno si possa riavere l’impianto sportivo. Noi abbiamo collaborato con il Comune al fine di non far perdere nemmeno un allenamento al nostro settore giovanile. I ragazzi hanno continuato a giocare nei campi a norma disponibili".

Signor Guerrini, lei sa com’è accaduto tutto questo? "È iniziato tutto dall’incidente di Corinaldo, a seguito del quale il prefetto ha ordinato a tutti i Comuni di verificare lo stato di idoneità e sicurezza degli impianti. In Comune alcuni rappresentanti della comunità hanno discusso dell’esigenza di mettere a norma le strutture chiuse. Ci sono in effetti campi non in sicurezza. Molti ragazzi vanno a giocare al campo di Costabianca perché è uno dei pochi a norma".

Cosa pensa della situazione? "Penso che si è perso tempo. Spero che le strutture chiuse si rimettano a norma".

Che intenzioni ha riguardo a questo? "La massima collaborazione con l’amministrazione affinché si risolva il problema". Possiamo già immaginare che tutti sono disposti a prendere in carico le questioni che riguardano i giovani per risolvere quanto prima questa spiacevole situazione. Confidiamo nella fattiva collaborazione tra gli operatori del settore e l’Amministrazione comunale. Forza, i giovani di Loreto sono con voi!

Nicolas Brignoccoli, Brian Brugè, Valentino Corona, Michele Galli, Lorenzo Guerrini, Luca Mecozzi, Edoardo Orsini, Yari Pinelli, Gianluca Politi, Nicolò Rossi, Michele Rustichelli, Ergys Temaj. Classe II F