Loreto e Cupramontana sempre al comando

Settima vittoria consecutiva per il Cupramontana che fa la voce grossa anche a Chiaravalle. Larga la vittoria dei rossoblu che con due gol per tempo violano il campo chiaravallese tenendo a distanza (Seconda Categoria girone C), due punti, Le Torri Castelplanio che si impone con un tris di reti, sul proprio campo, contro il Serrana. Al terzo posto balza l’Olimpia Ostra Vetere che non sbaglia l’impegno interno contro il Rosora. Due le vittorie in trasferta nel girone C: oltre a quella del Cupramontana è l’Arcevia a imporsi a Corinaldo. Nel girone C Loreto corsaro a Offagna. Un turno favorevole alla formazione di Bernabei complice la sconfitta dell’Ankion Dorica nel derby contro il Piano. Il Loreto porta così a sei i punti di vantaggio sulla seconda.

Girone C: Monte Porzio-Senigallia Calcio 1-1; Aurora Jesi-Borgo Molino 3-0; Chiaravalle-Cupramontana 2-4; Corinaldo-Avis Arcevia 1-3; Le Torri Castelplanio-Serrana 1933 3-0; Olimpia Ostra Vetere-Rosora Angeli 3-1; Trecastelli-Terra Lacrima 3-0; Monte Roberto-Monsano 3-2.

Classifica: Cupramontana 45; Le Torri Castelplanio 43; Olimpia Ostra Vetere 40; Chiaravalle 39; Monte Roberto 38; Trecastelli e Avis Arcevia 36; Corinaldo e Aurora Jesi 28; Terra Lacrima 25; Rosora Angeli e Monsano 21; Monte Porzio 20; Serrana 1933 18; Senigallia Calcio 17; Borgo Molino 7. Prossimo turno: Avis Arcevia-Monte Porzio, Borgo Molino-Corinaldo, Chiaravalle-Olimpia Ostra Vetere, Cupramontana-Trecastelli, Rosora Angeli-Le Torri Castelplanio, Senigallia Calcio-Aurora Jesi, Serrana 1933-Monsano, Terra Lacrima-Monte Roberto.

Girone D. Palombina Vecchia-GLS Dorica 0-1; Europa Calcio-Osimo Stazione Five 0-5; Agugliano Polverigi-Leonessa Montoro 1-0; Candia Baraccola-Falconarese 6-0; Giovane Offagna-Loreto 0-1; Ankon Dorica-Piano San Lazzaro 0-1; SA Castelfidardo-Nuova Sirolese 4-3; Villa Musone-Camerano 1-0.

Classifica: Loreto 47; Ankon Dorica 41; GLS Dorica 38; Agugliano Polverigi 37; Piano San Lazzaro 36; SA Castelfidardo 33; Palombina Vecchia 32; Villa Musone e Nuova Sirolese 28; Osimo Stazione Five 26; Candia Baraccola e Falconarese 24; Camerano e Leonessa Montoro 22; Giovane Offagna 15; Europa Calcio 8. Prossimo turno: Camerano-Palombina Vecchia, Europa Calcio-Candia Baraccola, Falconarese-SA Castelfidardo, GLS Dorica-Giovane Offagna, Loreto-Villa Musone, Nuova Sirolese-Leonessa Montoro, Osimo Stazione Five-Ankon Dorica, Piano San Lazzaro-Agugliano Polverigi.