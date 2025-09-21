Loreto è sotto choc: "Due tragedie in 24 ore. Un pensiero alle famiglie"

La città di Loreto è sconvolta da quanto è accaduto. "Loreto è città della pace e dell’accoglienza, fatti del genere accaduti all’ombra della nostra basilica ci sconvolgono – dice il sindaco Moreno Pieroni, subito messo a conoscenza del fatto e in contatto con i carabinieri -. Esprimiamo le condoglianze alla famiglia della vittima e confidiamo totalmente nell’operato delle forze dell’ordine che garantiscono sempre la sicurezza in città e anche in questa tragica occasione stanno portando avanti un lavoro egregio. La nostra città è stata toccata, nelle ultime 24 ore, da due eventi drammatici che ci hanno lasciato tutti sotto shock: il caso di omicidio scoperto in una delle nostre frazioni e la morte della piccola Rebecca Scipioni, di appena 1 anno. Due fatti scollegati e totalmente diversi tra loro, ma che nella stessa giornata hanno suscitato nella nostra città sentimenti di smarrimento, dolore e angoscia. Loreto ieri si è risvegliata con l’idea che la violenza non è appannaggio solo dei grandi centri urbani, ma può anche consumarsi inaspettatamente accanto alle nostre case, mentre oggi ha dato l’ultimo saluto ad una vita che era appena iniziata, una tragedia enorme per una giovane famiglia che qui a Loreto aveva le sue radici. In momenti come questi ritengo importante ricordare quanto sia importante essere comunità. Per questo ci stringiamo forte al dolore della famiglia della piccola Rebecca, volata via troppo presto: siamo vicini alla sua mamma, al suo papà, ai suoi nonni che risiedono a Loreto. Ed un pensiero va anche alle famiglie coinvolte nel delitto scoperto a Villa Costantina che, senza entrare nel merito delle responsabilità e delle dinamiche che sono al vaglio degli inquirenti, lascia indubbiamente anch’esso una scia di disperazione in chi – e ci sono anche dei figli – ne è stato coinvolto suo malgrado.". La palazzina si trova in via Altotting, una zona periferica della città nel quartiere Villa Costantina. In passato sono stati denunciati furti d’auto ma nulla di più. "Una zona di solito molto tranquilla, qui si vive bene. Dopo quanto accaduto siamo sotto choc, impauriti anche – dichiara l’ex presidente di quartiere Giuseppe Capitanelli -. Ad ascoltare e leggere di quanto successo non ci fa stare tranquilli nemmeno per il futuro a dirla tutta. Ci dispiace molto per tutto. La Madonna di Loreto però ci protegge sempre". Diversi conoscono lei, Anna, la proprietaria, cassiera all’Eurospin poco distante, i suoi figli, tutti minorenni.