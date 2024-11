Loreto, Ewiwa lancia la ricarica elettrica con un nuovo impianto

Ewiva, la joint venture di Enel X e Gruppo Volkswagen, nata per accelerare lo sviluppo della mobilità elettrica in Italia, ha inaugurato una nuova stazione di ricarica ultra-veloce al civico 20 di via Pizzardeto. Si tratta di traguardo importante reso possibile grazie alla collaborazione con l’Amministrazione comunale, che sottolinea la volontà di dare un ulteriore servizio a chi ha scelto di viaggiare in elettrico. Il nuovo sito è dotato di due infrastrutture di ricarica (IdR) da 150kW ciascuna, per un totale di 4 punti di ricarica.