Loreto fermato in casa. Ne approfitta San Biagio

La notizia della ventiduesima giornata in Seconda Categoria è il pareggio interno, nel girone D, della capolista Loreto, che si fa fermare sullo 0-0 dall’Europa Calcio, in cerca di punti salvezza, perdendo così due punti di vantaggio sulla prima inseguitrice, il San Biagio, che invece batte l’Osimo Stazione Five 1-0: Loreto a +3 adesso mentre resta a +4 nel girone C l’Ostra sull’Argignano, visto che entrambe conquistano i tre punti. In coda, sempre più disperata la situazione del Colle 2006, unica squadra a non avere ancora mai vinto. 22esima giornata.

Girone C. Risultati. Avis Arcevia-Aurora Jesi 4-0; Argignano-Corinaldo 1-0; Cupramontana-Le Torri Castelplanio 3-2; Olimpia Ostra Vetere-Leonessa Montoro 3-1; Rosora Angeli-OJ Falconara 1-1; Serrana 1933-Ostra Calcio 0-1; Monsano-Terre del Lacrima 0-3; Palombina Vecchia-Trecastelli 0-3. Classifica. Ostra Calcio 49; Argignano 45; Avis Arcevia 41; Olimpia Ostra Vetere 40; Corinaldo 37; Terre del Lacrima 36; Trecastelli 34; Monsano 32; Cupramontana 31; Le Torri Castelplanio 28; Palombina Vecchia 21; Serrana 1933, Leonessa Montoro 20; Rosora Angeli, Aurora Jesi 14; OJ Falconara 13. Prossimo turno. Aurora Jesi-Rosora Angeli; Corinaldo-Avis Arcevia; Le Torri Castelplanio-Olimpia Ostra Vetere; Leonessa Montoro-Serrana 1933; OJ Falconara-Monsano; Ostra Calcio-Palombina Vecchia; Terre del Lacrima-Cupramontana; Trecastelli-Argignano.

Girone D. Risultati. Nuova Sirolese-Agugliano Polverigi 0-2; Piano San Lazzaro-Ankon Dorica 2-2; Candia Baraccola-Atletico Ancona 0-2; FC Osimo-Colle 2006 4-1; Loreto-Europa Calcio 0-0; San Biagio-Osimo Stazione Five 1-0; Giovane Offagna-SA Castelfidardo 1-2; GLS Dorica-Villa Musone 2-2. Classifica. Loreto 50; San Biagio 47; FC Osimo 46; SA Castelfidardo 43; Ankon Dorica 41; Nuova Sirolese 39; Agugliano Polverigi, GLS Dorica 38; Villa Musone 31; Candia Baraccola, Piano San Lazzaro 23; Osimo Stazione Five 20; Europa Calcio 19; Atletico Ancona 17; Giovane Offagna 15 (-1); Colle 2006 2. Prossimo turno. Agugliano Polverigi-Piano San Lazzaro; Ankon Dorica-Loreto; Atletico Ancona-San Biagio; Colle 2006-Candia Baraccola; Europa Calcio-FC Osimo; Osimo Stazione Five-Giovane Offagna; SA Castlefidardo-GLS Dorica; Villa Musone-Nuova Sirolese.

Andrea Pongetti