Loreto festeggia: prima vittoria dell’anno

3

MACERATA

2

PARZIALI: 27-25, 19-25, 22-25, 25-17, 15-10

NOVA VOLLEY : Carotti 3, Conocchioli, Areni 6, Zazzarini 1, Campana 8, Torregiani 38, Alessandrini 15, Mangiaterra 1, Dignani (L), Marchetti 6, Papa (L2). All. Iurisci

PAOLONI MACERATA: Menchi 5, Tobaldi 28, Paoletti, Calistri 17, Uguccioni 5, Leoni (L), Persichini 16, Storani, Stella, Gentilucci 3, Montecchiari (L2), Elisei, Bonanni. All. Giganti

Arbitri: Paccagnella e Marra

Prima o poi doveva arrivare. Il successo nel nuovo anno di Loreto. Conquistato domenica, in casa, al quinto set contro Macerata. Monumentale la prova di capitan Torregiani autore di 38 punti ma tutti i neroverdi dimostrano grande carattere e voglia di vincere. Due punti pesanti per dare tranquillità alla classifica e in vista della trasferta sul campo della Sab Rubicone conquistati in un quinto set equilibrato fino a metà. Poi Loreto scappa andando a prendersi due punti e gli applausi dei tifosi.