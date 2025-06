Loreto, in centinaia in basilica per il Giubileo delle bande musicali

Loreto, 8 giugno 2025 - L'anno giubilare è nel pieno e Loreto oggi ha accolto il Giubileo delle bande musicali. "Una bellissima giornata all'insegna della musica, della fede e della condivisione. Lieti di avere accolto questa mattina le 35 formazioni bandistiche provenienti da tutte le Marche che si sono ritrovate a Loreto per celebrare il Giubileo regionale delle Bande Musicali - ha detto il primo cittadino Moreno Pieroni accanto alle tante autorità -. Oltre 700 musicisti hanno suonato all'unisono per le strade di Loreto, confermando ancora una volta come le bande musicali siano un'espressione autentica delle nostre comunità.

Giubileo delle bande musicali a Loreto, le autorità

Una giornata di festa, ma anche di riflessione sui valori culturali e spirituali che ci legano come cittadini marchigiani, per cui ringraziamo di cuore l'Anbima Marche per la preziosa collaborazione nell'organizzazione dell'evento, la Delegazione Pontificia e la Regione Marche che ha dato il suo patrocinio. Un pensiero speciale va alla nostra Banda Musicale Città di Loreto, al suo presidente Paolo Giorgetti e a tutti i musicisti, splendidi 'padroni di casa', che con gioia ed impegno hanno accolto i loro colleghi in questo momento così importante".