Loreto, i residenti: "Il Consorzio di bonifica pulisca i fossi intasati"

Hanno scritto sia al sindaco di Loreto che a quello di Porto Recanati, oltre che al Consorzio di Bonifica Marche, all’Autorità di bacino e all’Arpam, i residenti del comitato di quartiere Grotte-Montarice-Pizzardeto. Segnalano che i fossi Fiumarella 1, via del Sole e quello di via Medi al confine tra i due Comuni presentano criticità perché non scaricano in mare e di conseguenza sono sempre pieni di acqua stagnante. "In questi fossi stanno proliferando nutrie ed essendo a ridosso di abitazioni e centri commerciali siamo preoccupati per la situazione igienica. In generale chiediamo una verifica e una soluzione per lo scarico in mare di tutti questi fossi. Tale criticità è già stata portata a conoscenza in un vecchio incontro con i comuni", dicono, tra le varie cose, nella missiva. Non solo, hanno scritto anche al santuario. "Alla Delegazione pontificai chiediamo la pulizia dei fossi indicati e segnaliamo la situazione di fatiscenza della recinzione del pozzo nel campo di via Medi – continuano -. Si vedono spesso persone, tra cui ragazzi, che si aggirano in quel tratto. Chiediamo anche di sistemare il ponticello di via Montorsetto in degrado e al Comune una verifica per il passaggio dei mezzi (anche scuolabus a doppio senso), molto pericoloso".