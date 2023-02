i vigili davanti alla basilica

Loreto, 4 febbraio 2023 - Da una proposta del Comando dei Vigili del fuoco di Ancona, si è svolta nella basilica della Santa Casa di Loreto una messa dedicata a tutto il personale in servizio e in quiescenza stamattina. La funzione è stata celebrata dall’arcivescovo monsignor Fabio Dal Cin che è stato omaggiato di un calice con patena e piattino, realizzati dal Capo Reparto Angelo Melaranci, consacrati prima della presentazione dei doni. È stato donato anche una targa raffigurante la preghiera di Santa Barbara, la sua immagine e lo stemma dei Vigili del fuoco. La santa messa, cui hanno partecipato anche i familiari dei Vigili del fuoco del Comando di Ancona e della Direzione regionale Marche, è stata occasione di preghiera per tutti i defunti del comando di Ancona. Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Ancona Darco Pellos, il sindaco della città mariana Moreno Pieroni e il comandante dei vigili del fuoco di Ancona Pierpaolo Patrizietti.