Loreto, il santuario della Santa Casa ha ospitato il Giubileo dell’Arma dei carabinieri marchigiana

Una domenica speciale di fede, coesione e speranza per circa 400 Carabinieri marchigiani in servizio e in congedo e loro familiari, che si sono riuniti nel santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto per dare vita al Giubileo dell’Arma marchigiana.

La giornata, voluta dal comandante della Legione Carabinieri Marche, generale di Brigata Nicola Conforti, grazie alla disponibilità dell’arcivescovo di Loreto monsignor Fabio Dal Cin che ha aperto le porte di un luogo iconico della cristianità mondiale ad una comunità di Carabinieri riuniti in preghiera, ha registrato l’ampia adesione dei militari e degli appartenenti all’Associazione nazionale Carabinieri provenienti da tutte le provincie della Regione.

A introdurre l’evento è stato il cappellano militare, don Pierluigi Plata, che nella basilica dei Santi Papi Pellegrini ha presentato l’evento, reso particolarmente significativo dall’anno giubilare in corso che nel proprio logo, per simbologia e colori, riporta un parallelismo con i valori dell’Arma e con i tanti aspetti della vita del Carabiniere in cammino per il bene della propria comunità, baluardo di legalità e messaggero di umanità e di pace.