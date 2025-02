Loreto, il sindaco Pieroni: "Diagnosi prenatale, centro all’avanguardia"

"Il Centro Unico Regionale di Diagnosi Prenatale di secondo livello di Loreto si conferma un’eccellenza sanitaria non solo per la regione Marche, ma per tutto il Centro Italia. I numeri in costante crescita e la qualità straordinaria del servizio offerto testimoniano l’importanza e il valore di questa struttura, che ha come obiettivo la tutela della salute delle future mamme e dei loro bambini". A dirlo è il sindaco di Moreno Pieroni, che plaude al lavoro straordinario svolto dal dottor Alessandro Cecchi e dalla sua équipe negli ultimi 8 anni. Nel 2024 il Centro ha registrato un incremento di ingressi del 10 pe4 cento rispetto all’anno precedente, accogliendo oltre mille e 870 pazienti, di cui più di 300 provenienti da fuori regione. In totale, dal 2017 ad oggi, sono state erogate 72mila prestazioni su più di 11mila donne.