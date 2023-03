Loreto, in arrivo 180mila euro per il miglioramento sismico

Buone notizie per Loreto che, a pochi giorni dall’approvazione del bilancio di previsione 2023, riceve la conferma dello stanziamento di 180mila euro per il miglioramento sismico del cimitero cittadino, relativamente all’area della chiesa e di alcune sezioni del colonnato di cinta di quello che era il nucleo originario del camposanto. La somma, nello specifico, è stata assegnata dall’Ufficio speciale della ricostruzione, guidato dal Commissario per la Ricostruzione Guido Castelli, che ha comunicato personalmente al sindaco Moreno Pieroni il pronunciamento positivo sulla richiesta avanzata da Loreto da parte del Comitato istituzionale del sisma, che si è riunito pochi giorni fa. Il Comune di Loreto aveva presentato nei mesi scorsi domanda di finanziamento per alcune strutture del vecchio cimitero danneggiate dal terremoto del 2016 e, a tal proposito, il progetto esecutivo degli interventi necessari era stato realizzato internamente dagli uffici del terzo settore, con risorse messe a disposizione del bilancio comunale, su coordinamento dell’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani e dell’assessore al Patrimonio Fabiola Principi. Ora si attende l’ordinanza che assegnerà di fatto il contributo per la riparazione del danno e per il miglioramento sismico. Le aree interessate sono la volta della chiesetta e l’ala nord e l’ala sud del colonnato del cimitero.