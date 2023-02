Sono tanti i pericoli che i giovanissimi devono schivare oggigiorno. La microcriminalità è all’angolo anche in Valmusone dove massiccia ad esempio è la campagna anti droga portata avanti dalle forze dell’ordine nelle scuole. Ma non solo, c’è anche il bullismo che si divide in tanti ambiti, anche online, molto sofferto dai ragazzi. Nell’ambito delle giornate della legalità, le classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo "Solari" di Loreto hanno incontrato i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri dei Comandi di Loreto e di Osimo. Tra i temi affrontati il corretto utilizzo di Internet e dei social network, il cyberbullismo, le dipendenze, la guida in stato di ebbrezza e le sue conseguenze, il tema della sicurezza stradale e le leggi che regolano la guida dei ciclomotori. Presenti il maggiore Luigi Ciccarelli e la dirigente Luigia Romagnoli.