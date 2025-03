Loreto, ladri di rame nelle grondaie di una palazzina

A Loreto sono tornati i ladri di rame. Hanno razziato tre metri di grondaie. ll furto è avvenuto nella notte tra domenica e lunedì in piazza Nazareth, come raccontano alcuni condomini della palazzina sorpresi ed arrabbiati per la spiacevole sorpresa. "Hanno fatto un vero e proprio raid, asportando le grondaie - dice Sonia Cavicchi, dirigente di Forza Italia nella città mariana e vittima dell’accaduto -. Fondamentale sarà il lavoro di analisi delle immagini di videosorveglianza, che auspichiamo consentiranno di raccogliere elementi probatori determinanti per l’identificazione dei presunti responsabili". Sull’argomento è intervenuto il segretario comunale di FI Emiliano Pigliacampo: "Oltre ai fatti pregressi si stanno verificando furti di rame e piano piano arriveranno pure ai cimiteri. Occorre potenziare la sicurezza".