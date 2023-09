Loreto: mille volontari della Protezione Civile regionale festeggiati in piazza

La città Mariana ha ospitato la Giornata del volontariato di Protezione civile accogliendo oltre mille volontari da tutte le Marche. Un momento importante, alla presenza di numerosi enti e istituzioni locali, per ringraziare i tanti che si impegnano ogni giorno in quell’organismo di tutela della collettività. In particolare l’appuntamento ha voluto riconoscere il grande lavoro degli ultimi tre anni, periodo durante il quale, in seguito alla pandemia, lo sforzo richiesto ai volontari per supportare la popolazione colpita e il sistema sanitario regionale è stato notevole. La disponibilità e la solidarietà mostrate da tutti i comitati di Protezione civile nella gravissima e lunga emergenza del Covid sono state toccate con mano da ogni famiglia e da ogni cittadino. "Ai volontari è stato richiesto un impegno sempre più forte in termini di disponibilità nel prestare soccorso ed assistenza alla popolazione colpita, così come fornire supporto al sistema sanitario regionale con competenze specifiche", ha detto l’assessore regionale Stefano Aguzzi. "Come Amministrazione, con la presidente del Consiglio Silvia Giampaoli a nome di tutto il Consiglio comunale, vogliamo esprimere la nostra riconoscenza e ci uniamo alla Regione Marche nel complimentarci con tutti i volontari del Comitato di Protezione civile di Loreto", ha detto il sindaco Moreno Pieroni.