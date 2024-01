Loreto nel Giubileo 2025: "Così la città si rifà il look"

"Loreto sarà inserita nella lista dei santuari che avranno il riconoscimento del Giubileo 2025, come già avvenne nel 2000. In quei diciotto mesi circa, a Loreto si registrarono oltre 5 milioni di arrivi. Da qui a due anni abbiamo predisposto progetti per creare accoglienza. Chiediamo che Loreto sia attenzionata dagli enti sovraordinati per la questione della viabilità e delle infrastrutturale, perché riteniamo che tutti debbano collaborare affinché la città mariana sia quella che ricrei entusiasmo in regione". Così il sindaco Moreno Pieroni, mentre fervono già i preparativi. "Intanto, su nostra richiesta e dietro nostro progetto, la Regione ha stanziato un milione e 200mila euro per i lavori di rifacimento della pavimentazione di piazza della Madonna e di alcune zone del centro storico – aggiunge –. È fondamentale che la città si presenti al meglio a questo appuntamento, che sarà cruciale non solo per Loreto, ma per tutte le Marche". In particolare la basilica, il più grande santuario mariano d’Italia, visitato ogni anno da milioni di pellegrini con un notevole indotto turistico, fa rientrare a pieno titolo la città mariana nel business del turismo religioso, che registra in Italia un fatturato annuo di quattro miliardi, pari al 6% del movimento turistico totale. Quanto al complesso del santuario, sono in dirittura di arrivo i lavori per il palazzo Illirico (auditorium, nuova cucina e impianti), intervento imponente da sei milioni. Ancora più imponente l’intervento sulla cupola del Seicento, affrescata prima dal Pomarancio e poi da Maccari, costo di un milione e 800mila euro. "Il 2024 sarà un anno cruciale anche per le scuole Marconi – dice poi Pieroni, parlando a tutto tondo degli investimenti –, i lavori sono stati finalmente avviati a ottobre, e soprattutto per la rotatoria di via Bellaluce, finanziata per 150mila euro dal Comune e per 323mila euro dalla Provincia: i lavori dovrebbero iniziare in estate".