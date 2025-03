Loreto non sembra più sicura: tanti atti di vandalismo

Mamma esco: sarò al sicuro? E’ questo l’interrogativo che le famiglie spesso si pongono in questi tempi difficili che stiamo vivendo. Al giorno d’oggi, infatti, uscire in paese è diventato rischioso. Che significa? Molti ragazzini vengono coinvolti in atti di vandalismo e dicono di divertirsi. Fanno cose illegali, come scoppiare petardi all’interno di bottiglie di vetro, danneggiare mezzi o luoghi pubblici o strutture… Altri giovani, invece, sono le "vittime" di queste azioni. Purtroppo, uscendo negli spazi aperti, è molto frequente incontrare persone tossico-dipendenti abbandonate a se stesse. Accade che lascino a terra siringhe senza la consapevolezza di chi passi dopo di loro. Ci succede anche di trovare bottiglie vuote di alcolici e immondizia varia. Alcuni ragazzi non vogliono più uscire da soli. Si sentono insicuri anche in un gruppo che non sia accompagnato da un adulto. Altri, pur uscendo in autonomia, sono costretti a rinunciare a diversi luoghi. A Loreto molti parchi sono stati e sono tuttora inutilizzabili per i motivi che abbiamo indicato. A proposito dei petardi, ci sono ragazzi che li lanciano liberamente rendendo insicure zone prive di controlli. In classe abbiamo discusso su questa libera circolazione di qualcosa che non tutti utilizzano con il necessario rispetto. C’è stato un caso in cui perfino un bravo ragazzo della nostra età si è fatto condizionare dai suoi compagni di gruppo e ha fatto esplodere un petardo nel bagno di un fast food. Oppure è capitato che persone più grandi abbiano bruciato un motorino un sabato sera, rendendo impossibile percorrere una delle solite strade. Un nostro coetaneo ha rivelato che di recente si è sentito minacciato da un uomo che gli appariva abbastanza giovane. Ci siamo raccontati tanti episodi che abbiamo vissuto in prima persona. Loreto non sembra più essere sicura, e noi vogliamo cambiare tutto. Vorremmo divertirci senza pericoli e paure. Vorremmo che la nostra libertà di vivere spazi di socializzazione non fosse limitata da rischi che si potrebbero evitare. Ci resta davvero solo il centro commerciale?

Luca Mecozzi, Edoardo Orsini, Nicolas Brignoccoli, Michele Rustichelli, Davide D’Attanasio, Ginevra Oropel, Lorenzo Guerrini, Damiano Palazzo, Gianluca Politi, Ergys Temaj, Yari Pinelli, Valentino Corona, Nicolò Rossi Classe IIF Scuola Lorenzo Lotto di Loreto