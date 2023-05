Loreto, nuovi contatori dell’elettricità: "Sarà possibile verificare quanto si sta consumando"

Saranno oltre 6.500 i contatori di nuova generazione che saranno installati nelle prossime settimane a Loreto, in sostituzione delle attuali apparecchiature. L’operazione, a costo zero per l’Amministrazione comunale, inizierà lunedì ed è stata presentata ieri con i responsabili territoriali di E-Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, che si occuperà delle attività di posa e attivazione dei nuovi contatori elettronici 2.0 Open meter. "Si tratta di un’iniziativa che permetterà alle abitazioni di Loreto di avere strumenti di elevata tecnologia e innovazione – dice il sindaco Moreno Pieroni –. In particolare la possibilità che questi contatori offrono di poter monitorare in ogni istante la potenza assorbita è importante per avere consapevolezza dei propri consumi". Presenti Andrea Gianfagna, responsabile E-Distribuzione Open meter Area Adriatica, e Paolo Alesi, responsabile Unità Territoriale Ancona, accanto all’assessore Fabiola Principi. Oltre al tesserino identificativo dotato di fotografia in possesso di ogni operatore, i cittadini avranno a disposizione un ulteriore strumento per la verifica dell’identità dell’addetto, cui è possibile chiedere di generare un codice pin chiamando il numero verde 803500 (selezionare tasto 4) o utilizzando il servizio dedicato su app o sul sito E-Distribuzione.