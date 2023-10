Loreto, nuovi spazi per la biblioteca: andrà all’ex mercato coperto

Ci sono possibili nuovi spazi per la biblioteca comunale di Loreto. Lo spiega il presidente della Fondazione Opere laiche lauretane e Casa Hermes Federico Guazzaroni: "E’ in corso una raccolta firme per chiedere al sindaco lo spostamento dell’attuale sede della biblioteca comunale. La Fondazione ha già attivato contatti con l’assessore Carli e con il primo cittadino per costruire insieme il futuro centro di animazione culturale che sorgerà nei locali della Fondazione al piano superiore dell’ex mercato coperto di via Trieste".