Loreto, nuovo stop. Manca la continuità

RUBICONE

3

LORETO

1

PARZIALI: 25-19, 22-25, 25-18, 25-21

SAB GROUP RUBICONE: Gherardi 6, Occhipinti 1, Ricci 17, Bertacca, Marini 14, Bellomo 16, Procelli 14, Nori A. 6, Alcantarini, Nori F. Carlini (L), Farina, Brasina (L). All. De Marco.

NOVA VOLLEY LORETO: Carotti 3, Conocchioli, Zazzarini, Campana 7, Torregiani 21, Alessandrini 9, Vecchietti, Mangiaterra 1, Marchetti 6, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Iurisci.

Arbitri: Scognamiglio e Cavalera

Loreto si ferma di nuovo, stavolta in Romagna. La formazione di Iurisci non riesce a trovare continuità dopo il successo al tie break conquistato nel precedente turno contro Macerata. La formazione marchigiana sbatte contro un Rubicone che sbaglia poco o niente. La svolta del match arriva alla fine del quarto set. Sul punteggio di 20 pari, un ace e un muro subiti dai loretani oltre a due errori in attacco decidono - in negativo - la sfida per una Nova generosa, ma fallosa in attacco (14) e in battuta (9), con 11 muri subiti. Solo capitan Torregiani raggiunge la doppia cifra (21 punti).