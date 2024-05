Loreto Pesaro in semifinale. La Goldengas si arrende

LORETO

84

SENIGALLIA

78

ITALSERVICE LORETO: Rupil 10, Lovisotto 11, Cevolini ne, Battisti 19, Cipriani 3, Monterisi, Maruca 8, Tombari, Tognacci 10, Broglia 4, Martinez 13, Casoni 6. All. Foglietti.

GOLDENGAS SENIGALLIA: Benzoni, Bracci 14, Brigato 8, Giacomini 9, Imsandt 11, Sanna 4, Donnini ne, Arceci, Neri 11, Tornatore, Landoni 19, Mediza 2. All. Gabrielli.

Arbitri: Di Santo e Cuncini.

Note – Parziali: 19-26, 44-43, 56-56, 74-74. Falli tecnici a Giacomini e alla panchina Goldengas. Usciti per falli: Mediza, Cipriani e Giacomini. Spettatori: 400.

Loreto approda in semifinale dopo un’aspra battaglia vinta al supplementare. Nel corpo a corpo dell’ultimo minuto Battisti infila in entrata l’80-78, sul ribaltamento Giacomini sbaglia e commette fallo, Casoni va in lunetta e certifica il passaggio del turno con due liberi glaciali. Partita vibrante la gara2 dei quarti dopo la vittoria dei pesaresi sul campo di Senigallia. La Goldengas gioca con la tensione di chi non vuole uscire e parte forte, Loreto è imprecisa e fatica a tenere il ritmo ospite finendo sotto (17-24 al 9’) con la tripla di Landoni e la rubata di Imsandt. L’andamento del 2° quarto sembra la fotocopia del primo: la squadra di Gabrielli scappa nuovamente (23-31) e rimane a +8 sino al 15’. Fino a che Battisti riporta la calma nella testa dei compagni e ispira un break di 7-1 innescando la mano di Rupil per il -2 (35-37). Ci sono tutti i segnali del sorpasso che arriva al 18’ grazie a Lovisotto (40-39).

All’intervallo la gara è apertissima ma dagli spogliatoi la Goldengas esce con una determinazione feroce e giocando di squadra spegne le individualità dei locali concedendogli appena due punti in quasi 7’ (46-56). L’inerzia sembra tornare nelle mani degli ospiti finchè Martinez suona la riscossa con una tripla e Loreto si rianima: Rupil esplode 5 punti consecutivi, poi Battisti impatta. Contro-break di 10-0 e a fine 3° quarto la contesa è riaperta.

Ultimo quarto sul filo del rasoio, fino allo scatto di reni di Senigallia che, a 2’ dal gong, pare decisivo (67-71). Invece Loreto piazza un parziale di 6-0 con Lovisotto e Battisti sugli scudi. La Goldengas protesta per un contatto su Bracci dopo il rimbalzo offensivo che poteva valere il contro-sorpasso, Martinez però spara alla luna l’ultimo tiro e si va all’overtime, dove infine prevalgono i pesaresi.

Elisabetta Ferri