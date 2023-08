"Loreto, Pieroni: scuole pronte per l'avvio dell'anno scolastico"

L’anno scolastico non è ancora iniziato, ma manca poco meno di un mese e le amministrazioni comunali stanno correndo per sistemare al meglio le scuole, soprattutto quelle che avevano bisogno di grandi manutenzioni straordinarie. A Loreto, tra tutte le città della Valmusone, il sindaco Moreno Pieroni è impegnato in prima linea e in queste ore ha comunicato ai genitori dei bambini in procinto di tornare sui banchi di scuola a che punto sono i tanti attesi cantieri: "Abbiamo iniziato i lavori per la sistemazione e lo spostamento delle scuole Verdi-Gigli all’Immacolata Concezione per poter dare il via cantiere per la messa in sicurezza anti sismica della struttura – ha detto -. Per quest’anno scolastico potrà essere fruita una scuola idonea e attrezzata, ne siamo molto felici. Alle Collodi invece i lavori sono terminati, è stato appaltato l’incarico a una ditta per la sistemazione del cornicione. A settembre i ragazzi entreranno in una scuola a norma. Mi scuso con le famiglie per i disagi arrecati ma la burocrazia ha rallentato tutto. Per quanto riguarda le scuole Marconi poi, scuola chiusa dal sisma, la ditta incaricata ci ha comunicato che i lavori inizieranno a settembre. Rinfrescheremo da ultimo le Volpi".