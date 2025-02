Loreto resta in vetta. Cupra e Castelplanio ok

Giornata 19 in Seconda Categoria stavolta senza particolari sorprese con le big che fanno punti e non perdono colpi. Nel girone C infatti successo sia per il Cupramontana, che batte 3-0 in casa il Borgo Molino nel più classico dei testacoda, che Le Torri Castelplanio che hanno la meglio, sempre in casa, del Monte Porzio per 2-0. Entrambe sono appaiate al comando. Nel girone D invece torna al successo l’Ankon Dorica che batte 2-0 la Nuova Sirolese sul proprio campo ma non recupera i 3 punti di distacco dalla capolista Loreto, vittoriosa in maniera ancora più netta, 3-0, in trasferta sull’Agugliano Polverigi. In coda, perdono ancora il già citato Borgo Molino e l’Europa Calcio, che rimangono ultime nei rispettivi raggruppamenti e vedono la Terza Categoria sempre più vicina.

Girone C, risultati: Olimpia Ostra Vetere-Avis Arcevia 2-2; Cupramontana-Borgo Molino 3-0; Corinaldo-Monsano 3-1; Le Torri Castelplanio-Monte Porzio 2-0; Chiaravalle-Rosora Angeli 4-0; Monte Roberto-Senigallia Calcio 1-0; Trecastelli-Serrana 1933 0-0; Aurora Jesi-Terre del Lacrima 3-1. Classifica. Le Torri Castelplanio, Cupramontana 39; Chiaravalle 36; Monte Roberto, Olimpia Ostra Vetere 34; Avis Arcevia 32; Trecastelli 30; Corinaldo 27; Aurora Jesi 25; Terre del Lacrima 24; Rosora Angeli, Monsano 21; Serrana 1933 17; Senigallia Calcio, Monte Porzio 16; Borgo Molino 7. Prossimo turno. Cupramontana-Aurora Jesi; Senigallia Calcio-Chiaravalle; Terre del Lacrima-Corinaldo; Avis Arcevia-Le Torri Castelplanio; Monsano-Monte Porzio; Serrana 1933-Monte Roberto; Borgo Molino-Olimpia Ostra Vetere; Rosora Angeli-Trecastelli.

Girone D, risultati. Osimo Stazione Five-Camerano 0-1; Europa Calcio-Falconarese 0-2; SA Castelfidardo-Giovane Offagna 1-1; Candia Baraccola-GLS Dorica 0-2; Palombina Vecchia-Leonessa Montoro 4-1; Agugliano Polverigi-Loreto 0-3; Ankon Dorica-Nuova Sirolese 2-0; Villa Musone-Piano San Lazzaro 3-0. Classifica. Loreto 41; Ankon Dorica 38; GLS Dorica, Agugliano Polverigi 34; Piano San Lazzaro 32; Palombina Vecchia 31; SA Castelfidardo 29; Nuova Sirolese 25; Falconarese 24; Osimo Stazione Five 23; Villa Musone, Camerano 22; Leonessa Montoro 21; Candia Baraccola 18; Giovane Offagna 14; Europa Calcio 8. Prossimo turno. Nuova Sirolese-Agugliano Polverigi; Falconarese-Ankon Dorica; Camerano-Candia Baraccola; Loreto-Europa Calcio; Leonessa Montoro-Giovane Offagna; Piano San Lazzaro-Palombina Vecchia; GLS Dorica-SA Castelfidardo; Osimo Stazione Five-Villa Musone.

Andrea Pongetti