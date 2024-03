Loreto, San Biagio e Fc Osimo: corsa a tre

Ventitreesima giornata in Seconda Categoria, ne mancano sette alla fine. Rimangono in testa nei gironi C e D rispettivamente Ostra e Loreto che però, rispetto alla capolista dell’altro girone, vede avvicinarsi sensibilmente sia il San Biagio che l’FC Osimo. Clamorosa nel girone C la vittoria dell’Avis Arcevia, che vince 5-1 in trasferta contro il Corinaldo: segnano Pucci, Mariani, Cossa, Rossetti e Disabato mentre per i locali Cicetti ma chi continua decisa la sua marcia è la capolista Ostra che in casa batte 2-0 il Palombina Vecchia coi gol di Sabbatini e Conti, rimanendo a +4 sull’Argignano. Nel girone D sette gol del Candia Baraccola sul campo del Colle, che ne segna solo uno (Cesaroni): per gli ospiti Barigelli, Pallaver, Braconi (tripletta), Castellani, Trolli. In cima, il pareggio in trasferta contro l’Ankon Dorica 0-0 costa caro al Loreto, che rimane solo ma ora ha solo un punto di vantaggio sul San Biagio e due sull’FC Osimo, che vincono entrambe: ormai la lotta per la promozione diretta è una sfida a tre.

23esimna Giornata.

Girone C. Risultati. Aurora Jesi-Rosora Angeli 0-0; Corinaldo-Avis Arcevia 1-5; Le Torri Castelplanio-Olimpia Ostra Vetere 1-2; Leonessa Montoro-Serrana 1933 0-1; OJ Falconara-Monsano 2-4; Ostra Calcio-Palombina Vecchia 2-0; Terre del Lacrima-Cupramontana 1-2; Trecastelli-Argignano 0-2. Classifica. Ostra Calcio 52; Argignano 48; Avis Arcevia 44; Olimpia Ostra Vetere 43; Corinaldo 37; Terre del Lacrima 36; Monsano 35; Cupramontana, Trecastelli 34; Le Torri Castelplanio 28; Serrana 1933 23; Palombina Vecchia 21; Leonessa Montoro 20; Rosora Angeli, Aurora Jesi 15; OJ Falconara 13. Prossimo turno. Argignano-OJ Falconara; Avis Arcevia-Terre del Lacrima; Cupramontana-Ostra Calcio; Monsano-Leonessa Montoro; Olimpia Ostra Vetere-Serrana 1933; Palombina Vecchia-Corinaldo; Rosora Angeli-Le Torri Castelplanio; Trecastelli-Aurora Jesi.

Girone D. Risultati. Agugliano Polverigi-Piano San Lazzaro 2-1; Ankon Dorica-Loreto 0-0; Atletico Ancona-San Biagio 0-1; Colle 2006-Candia Baraccola 1-7; Europa Calcio-FC Osimo 1-2; Osimo Stazione Five-Giovane Offagna 0-1; SA Castelfidardo-GLS Dorica 0-0; Villa Musone-Nuova Sirolese 0-3. Classifica. Loreto 51; San Biagio 50; FC Osimo 49; SA Castelfidardo 44; Nuova Sirolese, Ankon Dorica 42; Agugliano Polverigi 41; GLS Dorica 39; Villa Musone 31; Candia Baraccola 26; Piano San Lazzaro 23; Osimo Stazione Five 20, Europa Calcio 19; Giovane Offagna 18 (-1); Atletico Ancona 17; Colle 2006 2. Prossimo turno. FC Osimo-Candia Baraccola; Giovane Offagna-Agugliano Polverigi; GLS Dorica-Ankon Dorica; Loreto-Atletico Ancona; Nuova Sirolese-Europa Calcio; Osimo Stazione Five-Villa Musone; Piano San Lazzaro-Colle 2006; San Biagio-SA Castelfidardo.

Andrea Pongetti