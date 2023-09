Loreto, schiantosulla Bellaluce:ferito in moto

LORETO

Un incidente stradale ha paralizzato il traffico alla periferia di Loreto ieri mattina, poco prima delle 10. E’ accaduto lungo la strada provinciale Bellaluce che collega Loreto e Porto Recanati, all’altezza dell’autofficina Guazzaroni, già teatro di gravi schianti. Stando alle prime informazioni, l’incidente ha coinvolto in primo luogo una moto per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Stradale. Il motociclo sarebbe finito prima contro un furgoncino e poi nell’incidente è rimasta coinvolta un’auto ferma allo stop. In sella un 35enne di Recanati, rimasto cosciente, lamentava forti dolori alle gambe. E’ stato richiesto anche l’intervento di Icaro data la gravità in cui versava il centauro, subito trasportato in elicottero al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette. Chiamato il 118 infatti, sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 e i vigili del fuoco del distaccamento di Osimo per la messa in sicurezza dei mezzi. Tantissima la paura per il giovane centauro, le cui condizioni appunto, pur non essendo critiche tanto da far temere per la sua vita, sono comunque gravi. La strada è stata chiusa al traffico in modo tale da permettere le operazioni di soccorso. Il luogo appunto non è nuovo ad incidenti simili e entro breve nella zona dovrà essere realizzata una rotatoria: proprio ieri sera in Consiglio comunale a Loreto è stata approvata la variazione di bilancio propedeutica per l’appalto dei lavori.