Loreto sede per gli studi internazionali su Lorenzo Lotto

La città di Loreto diventerà sede del centro studi internazionale dedicato Lorenzo Lotto, pittore tra i principali esponenti del Rinascimento veneziano e marchigiano di adozione. Sarà guidato da Barbara Jatta, direttrice dei Musei Vaticani, che ha dato l’annuncio durante il seminario su ‘La via della bellezza’, che ha integrato le celebrazioni, proprio a Loreto, per la Natività della Beata Vergine.

Nel progetto sono coinvolti studiosi di fama mondiale, tra i quali Enrico Maria Dal Pozzolo, Marco Collaretta, Francesca Coltrinari, Vito Punzi, Massimo Firpo, Mauro Lucco, Fabrizio Briferali, ed esperti del museo del Prado di Madrid e della National Gallery di Londra. "L’idea è di organizzare non soltanto un luogo di ricerca, ma di realizzare una banca dati che permetta di fare di Loreto il punto di ricerche sull’artista, sia delle opere lauretane che di quelle che sono in giro per il mondo, e di aprirlo a mostre", ha spiegato Jatta.

Intanto è tornata a risplendere la tela ‘San Michele Arcangelo scaccia Lucifero’ di Lorenzo Lotto, risalente circa al 1545, oggetto di un restauro realizzato presso il Museo Pontificio di Loreto.