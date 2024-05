Loreto, sesto posto: un’annata straordinaria

3

CIVITANOVA

2

Parziali: 25-23, 18-25, 26-24, 21-25, 15-13

NOVA VOLLEY : Carotti 5, Areni 5, Zazzarini 12, Campana 2, Torregiani 23, Alessandrini 14, Vecchietti, Mangiaterra 4, Dignani (L), Forconi, Papa (L2). All. Iurisci G.

LUBE CIVITANOVA: Giacomini 16, Giani 17, Stambuco, Iurisci M. 14, Spina 2, Raccosta, Zamparini, Lanciotti, Cremoni 29, Baldoni, Zara 9, Stella (L), Dolcini 1. All. Rosichini.

Arbitri: Totò e Venturi

La Nova Volley chiude con una vittoria il cammino in campionato. Il tredicesimo successo per la formazione di Iurisci che conclude al sesto posto in classifica con 37 punti in 26 partite. Va in archivio nel migliore dei modi un’annata nettamente al di sopra delle aspettative con una squadra a trazione loretana con 13 giocatori su 14 locali. Nell’ultima giornata la squadra saluta il proprio pubblico, altro protagonista indiscusso, vincendo al tie break contro la Lube Civitanova già retrocessa. Cremoni tra gli ospiti è il top scorer con 29 punti, mentre per la Nova il solito capitan Torregiani con 23 punti trascina la squadra al successo.