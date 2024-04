Loreto, si schianta con la moto contro auto: grave 40enne

Schianto ieri mattina a Villa Musone di Loreto, al solito incrocio al centro della frazione dove si sono verificati tanti incidenti. Stavolta ad avere la peggio è stato un centauro che in sella alla sua moto rovinato a terra collidendo con una macchina in transito. Dall’ospedale regionale di Torrette si è alzato in volo Icaro atterrato poco distante. L’uomo, 40enne del posto, è stato portato in condizioni gravi ma non tanto da far temere per la propria incolumità, al nosocomio dorico per accertamenti. Il motociclista è rimasto sempre cosciente. Caos traffico sul posto e task force di soccorsi alla presenza di una pattuglia dei carabinieri per i rilievi di rito e per dirigere la viabilità congestionata.