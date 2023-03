"Loreto sia al centro degli investimenti"

Si guarda già al futuro, ai prossimi due anni, quando Loreto sarà molto probabilmente inserita tra le mete del Giubileo 2025, con tutto ciò che ne consegue in fatto di presenze e fondi sovracomunali da intercettare per l’accoglienza e le infrastrutture. Una sfida per cui l’amministrazione lauretana chiede la collaborazione di tutti. "Non perdiamo di vista l’obiettivo del 2025, anno giubilare che dovrebbe vedere Loreto inclusa tra le mete di pellegrinaggio, come avvenne nel 2000. Allora si contarono più di cinque milioni di arrivi – afferma il sindaco Moreno Pieroni –. Abbiamo predisposto dei progetti di accoglienza dei pellegrini e dei turisti che arriveranno da qui al 2025 e chiediamo con forza che Loreto sia messa davvero al centro dell’attenzione degli investimenti sovracomunali. Parliamo ad esempio di cinque-sei milioni di euro per strade ed infrastrutture: riteniamo che tutti debbano impegnarsi a collaborare con la nostra città, per far sì che nei prossimi tre anni Loreto possa diventare la "locomotiva" delle Marche". In mezzo, nello spartiacque di una consiliatura quasi al giro di boa di metà mandato, c’è il bilancio di previsione appena approvato. La forte attenzione al sociale è stata evidenziata dall’assessore al Bilancio Giovanni Tanfani: "Siamo riusciti soddisfare il 99 per cento delle richieste pervenuteci dal settore dei servizi sociali, dunque a dare risposte concrete a tutte le problematiche sul tappeto".