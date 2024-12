Loreto, stop all’antenna col nuovo regolamento

"Grazie al regolamento comunale approvato, abbiamo potuto dare il diniego alla compagnia telefonica Iliad che avrebbe voluto installare una maxi antenna sopra la torre civica, in pieno centro". A comunicarlo è il sindaco Moreno Pieroni: "Il regolamento crea le condizioni affinché come amministrazione possiamo dire no all’istallazione di antenne di telefonia in punti e luoghi dove ci sono molte persone e dove rappresentano una criticità anche dal punto di vista artistico e culturale". Il primo cittadino ha poi approfittato delle festività natalizie imminenti per un giro dei reparti dell’ospedale "Santa Casa": "Ho avuto modo di apprezzare la professionalità e la passione che il personale impiega per mantenere alta l’attenzione verso il nostro presidio che dovrebbe essere rafforzato con spazi ambulatoriali e altro. A oggi struttura è importante per tutto l’hinterland dal Musone al Potenza. Il Pat poi arriverà a più di diecimila accessi quest’anno, a dimostrazione che è fondamentale: che la Regione, almeno, non depotenzi la struttura dal punto di vista del personale e delle attrezzature, farò sempre in modo che questo venga scongiurato".