Loreto, turisti e pellegrini da record: "Già un milione e 200mila presenze"

E’ record di turisti e pellegrini a Loreto in questo 2023 che sta volgendo al termine. Mancano ancora dicembre con le feste e le celebrazioni mariane e del Natale e già si contano numeri molto importanti: "Siamo a un milione e 200mila visitatori. Siamo molto felici, è un gran numero che segna il segnale di ripresa ed è uno stimolo a fare sempre meglio", dice il sindaco Moreno Pieroni. In particolare la basilica, il più grande santuario mariano d’Italia, visitata ogni anno da milioni di pellegrini e produttrice di un notevole indotto turistico, fa rientrare a pieno titolo la città mariana nel business del turismo religioso che registra in Italia un fatturato annuo di quattro miliardi di euro, pari al sei per cento del movimento turistico totale. All’ufficio Iat il telefono non ha smesso di squillare: "Hanno chiamato in tantissimi per chiedere informazioni sugli orari di apertura dei musei in centro soprattutto e per effettuare i camminamenti di ronda – dicono dall’Ufficio -. Principalmente italiani, tanti da fuori Regione, Emilia Romagna e Umbria in primis, ma ci sono anche gli stranieri. Alcuni di loro soggiornano nelle strutture della Riviera del Conero e approfittano, un giorno, per visitare Loreto. Anche le nostre strutture ricettive però stanno lavorando bene, compresi bar e ristoranti".

Si guarda già al futuro, ai prossimi due anni, al Giubileo 2025, con tutto ciò che ne consegue in fatto di presenze e fondi sovracomunali da intercettare per l’accoglienza e le infrastrutture. Una sfida per cui l’amministrazione lauretana chiede la collaborazione di tutti.